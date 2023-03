Moncalieri, domenica i volontari dei beni culturali conducono alla visita delle bellezze del centro storico

Dalle facciate dei grandiosi palazzi nobiliari della piazza agli affreschi e alle grandi tele della chiesa di Santa Croce, aperta per l'occasione. Riprendono domenica 26 marzo le visite guidate al centro storico di Moncalieri a cura dei volontari dei Beni Culturali dell’Associazione “Progetto Cultura e Turismo Carignano OdV”.

Da piazza Vittorio Emanuele alla fontana di Saturnio

La passeggiata nella piazza Vittorio Emanuele II (l’antica “Piazza Maggiore”) da secoli vitale per la vita politica e economica dell’importante cittadina alle porte di Torino, consentirà di ammirare le facciate dei grandiosi palazzi nobiliari che si affacciano sullo spiazzo parzialmente reso pedonale dopo un intervento urbanistico del 2005. La Fontana del Saturnio, settecentesca, vigila i palazzi Duch, Provana, Vassallo di Dogliani, Messier di Grana, Solaro: in pratica le famiglie che contavano in Moncalieri dal Medioevo in poi.

Appuntamento dalle 14.30 alle 18

Sarà altresì aperta la Chiesa di Santa Croce per ammirare gli affreschi illusionistici di Nicolò Dallamano, il bel coro di Giuseppe Riva e le grandi tele di Michele Antonio Milocco: scrigno di arte e memorie che da secoli è custodita con affetto dalla Confraternita di Santa Croce e del Gonfalone.

Il Punto Informativo sarà allestito in Piazza Vittorio Emanuele, proprio sotto la Collegiata, e gli accompagnamenti alla visita partiranno alle 14.30 per concludersi alle 18 (ultima partenza del tour, ore 17.30); la chiesa Santa Croce sarà aperta dalle 15 alle 18 (partenza ultimo tour alle 17,30). Offerta libera.

Per maggiori informazioni, è telefonare ai numeri 3381452945 o 3485479607.