Le "piccole" vedono meno nuvole nere: le bollette rallentano e c'è più ossigeno per le imprese

Parola del presidente di Api Torino, Fabrizio Cellino. “Ci sono certamente alcuni segnali che portano a un miglioramento delle aspettative ma che non sono sufficienti per far intravedere un’inversione di rotta, almeno nel breve periodo; è dunque troppo presto per dire di essere usciti dalla congiuntura difficile degli ultimi mesi”.



“Siamo nel mezzo di un percorso con ancora molti ostacoli e incertezze - prosegue - Per questo c’è bisogno di strumenti importanti per sostenere le imprese, soprattutto nei confronti degli investimenti che molti imprenditori hanno deciso di confermare, nonostante l’aumento del costo del denaro”.