Moncalieri, anche il sindaco Montagna firma la proposta di legge regionale sull'eutanasia

Dopo che il sindaco (e medico di base) di Nichelino Giampiero Tolardo ha firmato la proposta di legge regionale sull'eutanasia, altri amministratori e primi cittadini si sono mossi nella stessa direzione. Compreso quello di Moncalieri, Paolo Montagna.

"Garantire la libertà di scegliere"

"Ci sono temi su cui non c’è una posizione giusta o una posizione sbagliata. Il fine vita, è tra questi. E credo che la politica non abbia il compito di orientare questo o quel comportamento, ma che abbia la responsabilità di garantire a ognuno la libertà di scegliere", ha dichiarato il sindaco di Moncalieri. "In Italia non c’è ancora una legge nazionale. Ma chi vive in condizioni di sofferenza fisica o psicologica insopportabile può già avere diritto a un aiuto medico per la morte volontaria".

Firmata la proposta di Liberi Subito