41 bis, l'appello dell'ex procuratore Caselli: "Non venga abolito per i mafiosi" [VIDEO]

Non abolire il 41 bis, anche detto carcere duro, per i mafiosi. E' questo l'appello che Gian Carlo Caselli, ex procuratore della Repubblica, rivolge alle istituzioni.

L'ex magistrato, che per decenni ha rappresentato uno dei volti della lotta alla mafia, ha voluto ribadire l'importanza strategica del 41 bis: "E' essenziale, è stata una carta vincente e rinunciarvi sarebbe una follia". Caselli non ha però voluto commentare la scelta di tenere anche Alfredo Cospito in regime di carcere duro: "Si può discutere di toglierlo a chi non è mafioso".

Sulle minacce anarchiche che spaventano il Paese, Caselli ha commentato: Per il momento però, nessuna analogia con il passato: ha concluso Caselli.