Dopo 8 anni, riapre la buvette della Sala Rossa e dà lavoro a ragazzi con autismo

"Porte aperte ai torinesi"

" Ieri mattina - ha aggiunto Grippo - in Sala Rossa abbiamo ospitato un evento di Biennale Democrazia. Dopo l'incremento delle visite guidate per turisti e torinesi, vogliamo aprire il più possibile le porte di Palazzo Civico ai cittadini ". La buvette cessò la sua attività nel settembre 2014. La motivazione? Complice la volontà di ridurre le spese, l'amministrazione Fassino tagliò il contributo annuale di 15mila euro: all'epoca nessun privato si fece avanti per gestire il servizio.

Caffè a prezzo normale per sindaco e politici

A differenza del passato, i prezzi delle bevande e dei pasti non saranno "calmierati", eccezion fatta per i dipendenti. Qualche esempio? Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali pagheranno acqua e caffè ad 1.50 euro, mentre gli uffici un euro. "Vogliamo che diventi un luogo - ha spiegato la vice sindaca Michela Favaro - di tutti e tutte. La sfida della riapertura, in via sperimentale, per un anno è stata colta da due belle realtà territorio".