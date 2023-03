L'associazione Accomazzi dà voce agli ucraini colpiti dalla guerra

«La guerra – hanno commentato dall’Associazione Accomazzi – ha destato in noi intensi e vari sentimenti. Non ultimo il non trovare più parole o ragionamenti per comprendere e spiegare le ragioni di tale tragedia. Così abbiamo pensato che questa iniziativa potesse servire per far riflettere tutti i cittadini su coloro che sono rimasti colpiti dalla guerra».

Sono in totale nove le pillole: Anna, Oksana, Oleksander, Olesiuk, Olishenko, Svitlana, Tatiana, Tetiana lobachuk e Viktoriia. A più di un anno dallo scoppio della guerra, nove messaggi per dimostrare come la guerra sospenda, laceri la vita delle persone. A oggi sono più di 5 milioni gli sfollati interni in Ucraina e in Piemonte sono stati accolte più di 11mila persone. Numeri e voci, quindi, che in qualche modo sono una ragione in più per riflettere.