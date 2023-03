Truffe anziani, attenzione ai falsi ispettori Coldiretti

Per raggirare gli anziani ora si tira in ballo anche il loro passato contadino e la loro attività di imprenditori agricoli. Dopo i falsi ispettori Inps, i falsi funzionari dell’Enel o del Comune la fantasia dei truffatori include anche i falsi inviati di Coldiretti.

Nel Torinese si stanno, infatti, aggirando finti impiegati della più rappresentativa associazione agricola che battono cascine e case sparse per presentarsi ai campanelli cogliendo gli anziani di sorpresa e incalzarli con richieste di verifiche di versamento di quote o contributi. La strategia è quella classica: riuscire a entrare nelle case degli anziani, in quel momento soli, per fare aprire cassetti e magari riuscire a rimanere soli anche per un attimo e potere così frugare e derubare.

"La tattica di questi delinquenti – denuncia il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - si è affinata fino a cercare di sfruttare il rapporto di fiducia tra Coldiretti e i propri soci anziani. Per fortuna tra i nostri uffici e i soci c’è una relazione stretta al punto che ci conosciamo tutti. Ricordiamo che, quando i nostri dipendenti hanno necessità di visitare un socio, prendono appuntamento qualificandosi in modo corretto, sicuro e verificabile".

Ma la destrezza dei truffatori nello sfruttare la buona fede delle persone può essere molto raffinata, per questo è meglio diffidare sempre e verificare. "Gli episodi di cui siamo a conoscenza ci sono stati comunicati da nostri soci anziani che non sono caduti nella trappola e ci hanno subito chiamati. Ad ogni caso sospetto, anche con i truffatori sulla porta, l’invito è di chiamare i nostri uffici di zona prima di aprire porte o cancelli per riferire tutto ai nostri funzionari per poi, naturalmente, chiamare il 112 per allertare le forze dell’ordine. In ogni caso, i nostri uffici di zona sono a disposizione per assistere i soci anziani nello sporgere denuncia".

Intanto, prenderà il via dal 1° aprile, e durerà per tutto il mese, la nuova campagna di sensibilizzazione e di prevenzione contro le truffe, in particolare quelle ai danni degli anziani e delle fasce deboli della popolazione, lanciata dal Comando Provinciale dei Carabinieri, in collaborazione con Centrale del Latte di Torino. L’iniziativa ha l’obiettivo di catturare l’attenzione dei consumatori attraverso il fianchetto delle bottiglie del latte, creato ad hoc con una simpatica raffigurazione grafica del carabiniere “Fedele”, che avvisa il consumatore di stare attento alle truffe.

Notoriamente il latte è un prodotto di frequente ed elevato consumo da parte della popolazione e, dunque, le occasioni di lettura e di attenta visione dell’importante messaggio posto sul contenitore sono sicuramente maggiori rispetto ai tanti altri mezzi utilizzati per diffondere questi avvertimenti. In particolare, nel mese di aprile, su oltre 500.000 confezioni di latte fresco in bottiglia in plastica rpet di Alta Qualità e Parzialmente Scremato da un litro, a marchio “Tapporosso”, distribuite principalmente in Piemonte, sarà riportato il messaggio di “NON APRIRE LA PORTA AGLI SCONOSCIUTI” e l’invito a chiamare il numero telefonico del pronto intervento “112” in caso di dubbi, per evitare di essere oggetto di tentativi di frode, furto o estorsione.