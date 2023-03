“A Torino si sfratta dal mattino alla sera”: sit-in con pentole e termosifoni sotto Palazzo Civico

“Crediamo che a chiunque spetti una casa dignitosa ed accessibile dove poter vivere bene”. È questo lo slogan ripetuto sotto Palazzo Civico dal Comitato Prendo Casa.

"Basta sfratti"

Una decina i manifestanti che con pentole e termosifoni si sono ritrovati sotto il Comune di Torino per chiedere di porre fine agli sfratti nel capoluogo piemontese: “Solo nella nostra città migliaia di persone non stanno più riuscendo a pagare l'affitto e non è colpa loro: chi si dovrebbe vergognare sono i padroni di casa che chiedono prezzi troppo alti e le istituzioni che non fanno nulla per garantire a tutte e tutti una cosa essenziale come avere una casa”.

"A Torino c'è un problema casa"

“Molti di noi - proseguono i manifestanti - hanno vissuto o stanno vivendo un procedimento di sfratto e sappiamo bene quanto può essere difficile. Siamo qua di nuovo davanti al consiglio comunale a dire che c’è un problema in questa città ed è quello della casa”. Il riferimento va all’articolo 610, di cui si chiede fortemente l’abolizione: “Torino ha ripreso la pratica degli sfratti senza avviso, con famiglie sbattute fuori di casa potenzialmente ogni mattina”.

"Alle parole seguano i fatti"

“Il Comune, tramite l’assessore ai Servizi Sociali Rosatelli, ha detto che non condivide, questa pratica. Ma alle parole non seguono i fatti” è l’accusa mossa dal Comitato Prendo Casa.