Tragedia in via Di Nanni: auto urta un ciclista e lo uccide

Tragedia in via Di Nanni: morto un ciclista

Un ciclista è stato investito e ucciso questo pomeriggio in via Di Nanni, nel quartiere Borgo San Paolo, all'altezza dell'incrocio con via Vinadio, tra piazza Adriano e piazza Sabotino. Si tratta di un uomo di 46 anni di origini marocchine.

Molti i veicoli coinvolti: secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'auto, guidata da una donna rimasta illesa, ha prima urtato un'altra vettura, poi ha carambolato contro la banchina del tram e successivamente contro uno scooter e un'auto che erano parcheggiati a bordo strada, per poi travolgere il ciclista, prima di ribaltarsi in mezzo alla strada.

Inutili i soccorsi: l'uomo è morto sul colpo. Subito in via Di Nanni si è formato un gruppetto di curiosi, con i commercianti della via - e in particolare dei due bar che si affacciano in quel tratto di strada - che sono usciti a prestare soccorso. Incredulità e sgomento tra le persone che non si sono rese conto della gravità dell'incidente. Molti dei residenti - che però non sono stati testimoni diretti dell'incidente odierno - hanno raccontato che via di Nanni in quel tratto è spesso percorsa dalle auto a forte velocità in entrambe le direzioni (sia da chi arriva da piazza Adriano sia da chi deve immettersi), e che la presenza delle rotaie del tram e delle banchine a centro strada provoca spesso brusche frenate e e discussioni tra automobilisti, ciclisti e motociclisti.