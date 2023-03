La solidarietà cammina su quattro zampe: Banco Alimentare e Regione sostengono due strutture d'assistenza per gli animali

La solidarietà, in Piemonte, cammina anche su quattro zampe: venerdì 31 marzo si terrà, dalle 10, presso la sede del Banco Alimentare del Piemonte, in via Mongina 12/b a Moncalieri, la consegna degli alimenti per gli animali agli assistiti di due Strutture Caritative: CPD e Parrocchia San Luca, con i relativi amici animali. Si tratta di un’iniziativa sostenuta dalla Regione Piemonte, per volontà dell’assessore al Benessere Animale, Chiara Caucino in collaborazione con il Banco Alimentare.

I prodotti presenti nel magazzino, frutto delle donazioni e delle varie iniziative di raccolta del cibo per animali - sono quelli che verranno distribuiti per tutto il mese di aprile, insieme al mensile di prodotti alimentari normali, agli assistiti delle 588 strutture che hanno dato la loro adesione a questa iniziativa. Quindi ogni mese, attraverso le donazioni di Industrie, Grande distribuzione e piattaforme sarà donato il cibo necessario a soddisfare il bisogno delle1.602 famiglie che sono state segnalate.

La partenza dei camion sarà preceduta da un simpatico siparietto, con il cane Trevor Amstaff, già presente all’inaugurazione dei centri veterinari sociali, che assaggerà una piccola dose di cibo per “accertarsi” della sua bontà esprimendo, con l’apprezzamento, il via libera alla partenza.