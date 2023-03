Sicurezza urbana, il Governo stanzia risorse e dimentica Torino. Pentenero: "Più fondi al nostro territorio"

Il Governo "dimentica" Torino e non stanzia ulteriori fondi per la sicurezza urbana. Ieri il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato di voler mettere a disposizione nel 2023 un totale di 10 milioni di euro per aumentare i livelli di sicurezza di Roma, Milano e Napoli.

In particolare alla Capitale andranno complessivamente 6.5 milioni di euro, 3.7 milioni di euro al capoluogo milanese e 4.6 milioni alla città partenopea. Scorrendo l'elenco salta quindi all'occhio come non siano previsti ulteriori finanziamenti su Torino.

L'impegno di Piantedosi

Questo nonostante Piantedosi, durante la sua visita al capoluogo piemontese per partecipare al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, si fosse impegnato a far mettere più telecamere e forze dell'ordine per contrastare spaccio e microcriminalità, soprattutto nelle zone più difficili di Barriera di Milano e Aurora. L'assessore comunale alla Sicurezza Gianna Pentenero ha deciso così di rivolgersi direttamente al ministro, sperando "ci coinvolga presto".

Pentenero: "Più fondi"