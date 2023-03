Nichelino, 15enne denunciato per vandalismo sugli autobus

Nichelino, denunciato un 15enne per vandalismo sugli autobus

Questa volta non si tratta di problemi con le baby gang, come successo nel recente passato, ma il fatto riguarda comunque un giovanissimo. I carabinieri di Nichelino hanno denunciato un 15enne per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento, perché ritenuto responsabile di alcuni atti vandalici sugli autobus di linea.

I fatti avvenuti sull'autobus della linea 35

Il fatto incriminato risale ad alcune settimane fa: sul pullman della linea 35 il giovane avrebbe rubato il martelletto che si usa per l'allarme e per poter rompere i vetri in caso di necessità. La bravata aveva obbligato il conducente a fermarsi, ravvisando l'interruzione di pubblico servizio.

Denunciato per interruzione di servizio

Le immagini delle telecamere di Gtt hanno confermato le responsabilità e il 15 enne è stato denunciato.