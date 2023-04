Lutto per la musica torinese, nella notte è morto Rudy Ruzza, bassista degli Statuto

Un altro lutto per la musica torinese e piemontese. Nella notte è morto Rudy Ruzza, bassista degli Statuto, gruppo storico della scena cittadina e del mondo ska italiano. A darne l'annuncio la stessa band sui propri canali social. Su Facebook ha scritto poche parole: "Nella notte è venuto a mancare Rudy. Non abbiamo parole, solo dolore". E pochi minuti dopo l'immagine del profilo ha reso omaggio a Rudy, concentrando una foto di gruppo solo su di lui.



Un dolore che arriva a pochi giorni da quello che ha colpito un'altra band fondamentale della musica piemontese come i Marlene Kuntz, che hanno dovuto dire addio al batterista e fondatore Luca Bergia.



Il tam tam sui social si è presto fatto incessante e sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla band, dagli amici, ma anche dai colleghi di palco e dai semplici appassinati. "Ragazzi non ho davvero parole. Posso solo abbracciarvi virtualmente", scrive Dario Lambarelli, dei Rimozione. Mentre Stefano Caire, bassita ex Karamamma e Mau Mau ha scritto sul proprio profilo "Oggi è un giorno molto triste per la musica torinese".



La band è da sempre una delle più amate dalla città della Mole e nella sua carriera (trascorsa quasi costantemente all'interno del circuito indipendente) è arrivata anche sul palco del Festival di Sanremo, con il brano "Abbiamo vinto il festival", nel 1992.



Il loro manager, Francesco Venuto, ha scritto sulla propria pagina: "Rudy è sempre stato fatalista, e sull’argomento ci abbiamo sempre riso su". Anche lui ha scelto una foto del profilo insieme a Ruzza.