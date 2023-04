Corso Umbria, i lavori di riqualificazione fanno sparire (per ora) gli alberi

In Corso Umbria stanno sparendo gli alberi del viale. Alcuni cittadini si sono lamentati della loro rimozione, in seguito alla riqualificazione della zona. Iniziati a gennaio, i lavori prevedono un importante cambiamento della fisionomia del corso per entrambi i lati, nella tratta tra via Fagnano e via Capua.

I parcheggi delle auto saranno spostati in linea con la strada, e verrà costruita una pista ciclabile monodirezionale in entrambe le direzioni di marcia. L'intervento prevede anche che vengano sostituiti gli alberi, e la loro momentanea rimozione è l'aspetto che più preoccupa gli abitanti di San Donato.

In futuro peri al posto degli aceri

Il Comune ha spiegato che la riqualificazione della zona, finanziata con i fondi europei REACT, prevede non solo un adeguamento ecologico e ambientale, con la costruzione della pista ciclabile, ma anche un ripensamento degli spazi con attenzione alla sicurezza.

Gli alberi precedenti, infatti, erano arrivati a fine ciclo e si trovavano in condizione di grande criticità. Gli uffici del Verde Pubblico cittadino hanno sottolineato come per le vecchie piante non bastassero più la manutenzione e l'ordinaria potatura per scongiurare il rischio di caduta dei rami o cedimenti. Con il ripensamento complessivo della zona, quindi, è stato deciso di sostituire gli aceri americani, specie invasiva inserita nella black list della Regione Piemonte, con dei peri ornamentali, più adatti al contesto e alla situazione climatica.

Alberto Re: "Alberi adatti, sono in crescita nelle città"