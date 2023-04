Gtt, in arrivo a Torino 52 nuovi autobus green "Citymood" a metano

I mezzi pubblici di Torino sono sempre più green. Sono infatti in arrivo 52 nuovi autobus a metano prodotti da Industria Italiana Autobus, che andranno a potenziare il servizio urbano e suburbano di Gtt, sostituendo i bus a metano del 2006 con una significativa riduzione delle emissioni.

Già da oggi 1° aprile i primi veicoli sono stati impiegati sulle linee 61, 27 e 57. Gli altri verranno introdotti gradualmente.

Gli autobus sono stati acquistati con un finanziamento di 12 milioni di euro, sostenuto per il 30% da GTT in autofinanziamento e per il 70% grazie al contributo della Regione Piemonte. I 52 nuovi "CityMood" da 12 metri sono costruiti in Italia nello stabilimento di Flumeri (AV) e coniugano il design italiano con soluzioni tecnologiche innovative.