Blatte e assenza di barriera anti-ratti, carne mal conservata e mancanza di igiene: chiuso un ristorante in zona Porta Nuova

Blatte e assenza di barriere per impedire l'accesso a insetti e roditori, carne mal conservata e assenza di igiene in tutti i locali: è quanto riscontrato dalla polizia in un ristorante in zona Porta Nuova, durante un blitz in zona San Secondo che ha coinvolto anche municipale, Asl, Spresal e Ispettorato del Lavoro.

In particolare, nel locale in questione, gli ispettori del servizio Sian hanno riscontrato un precario stato di pulizia generale nella cucina e in prossimità delle attrezzature di lavoro: all’interno di un mobile a incasso erano presenti numerose blatte vive; uno dei congelatori, inoltre, era privo del termometro funzionante e completamente assenti dalla cucina erano le barriere che avrebbero impedito l’accesso di insetti e roditori nel locale; nei frigoriferi è invece stata riscontrata la presenza di carne congelata priva delle informazioni di scadenza e tracciabili, oltre ad alcune confezioni di alimenti surgelati oramai scaduti da tempo. Il locale interrato a uso deposito alimenti, poi, non era provvisto della prevista autorizzazione. Oltre a tutto questo, sono state riscontrate gravi inadempienze relative alle norme sulla sicurezza (estintori non più revisionati dal maggio del 2022 e porta dell’uscita di emergenza priva del maniglione antipanico e con apertura verso il locale e non verso l’esterno).

Considerate le carenze igienico-sanitarie e il rischio di contaminazione degli alimenti, il proprietario è stato sanzionato per oltre tremila euro è l'attività è stata sospesa fino al ripristino delle condizioni di norma.

In una vicina kebabberia di corso Vittorio, è invece stata riscontrata la presenza di numerosi escrementi di roditori nel piano interrato usato come deposito alimenti. Inoltre, è stata riscontrata la non idoneità igienica dei locali spogliatoi e dei bagni. Anche in questo caso il locale è stato chiuso provvisoriamente fino al ripristino delle condizioni di norma. Inoltre, la municipale ha sanzionato la titolare per 1.200 euro per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per le condizioni di precaria pulizia dei locali.

Nel corso della stessa operazione nella zona, i poliziotti hanno identificato 95 persone, sottoponendo a controllo 34 veicoli.