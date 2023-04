In Piemonte già raccolte 4500 firme per chiedere una legge regionale sul fine vita

In soli 20 giorni già raccolte in Piemonte 4500 firme delle 8000 necessarie, per la proposta di legge regionale “Liberi Subito” promossa dall'Associazione Luca Coscioni, che si pone l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e tempi certi a chi ha i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito. secondo le condizioni stabilite dalla sentenza “Cappato/Antoniani”.