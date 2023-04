La Juventus interessata all'area di via Traves? Era una della possibili location per il nuovo ospedale

La Juventus interessata all'area di via Traves? Un'ipotesi che non sembra campata in aria, visto che proprio lì accanto a dove sorgono il vecchio mattatoio e l'ex PalaStampa ci sono già la Continassa – quartier generale bianconero – e il J Hotel. Il problema è però proprio quell'area era in lizza per ospitare il nuovo ospedale di Torino Ovest al posto del Maria Vittoria, prima che il Comune optasse per l'opzione Pellerina (dal lato dell'area giostrai).

A porsi questa domanda è il consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Russi, che proprio oggi presenterà su questo tema un'interpellanza al sindaco. Russi vuole sapere se l'interesse della società bianconera è effettivo e se è stato esplicitato. E, in caso, se ci sono anche altre opzioni sul tavolo per quanto riguarda quell'area.

L'area che interessa la Juve è quella tra via Traves, via Druento e corso Ferrara e ha una superficie di circa 336.000 metri quadrati (5 volte maggiore rispoetto a quella della Pellerina individuata per il nuovo Ospedale), a due passi dall'Allianz Stadium. Ma cosa ci farebbe la Juve? Tra le ipotesi tra l'altro enunciate dallo stesso Russi ci sarebbe quella di costruire un secondo impianto sportivo, riservato alle Women o all'Under 23.

Intanto non è un segreto il colloquio privato avvenuto un paio di settimane fa tra il sindaco Stefano Lo Russo e l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli. Ma non si conosce il tema del loro dialogo: che fosse proprio il futuro dell'area di via Traves?