Tragedia questo pomeriggio a Rondissone, dove un uomo è morto nell'Orco. Il cadavere del 67enne è stato recuperato dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la vittima ha raggiunto la sponda del fiume con la sua bicicletta, ritrovata poco distante dal corso d'acqua.

L'uomo potrebbe quindi essere finito in acqua e annegato a causa di un malore, ma non si esclude che possa essersi tolto la vita. I Carabinieri di Chivasso sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.