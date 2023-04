La Sala Rossa piange Gabriele Del Carlo e Velio Coviello

In apertura della seduta del 3 aprile 2023 del Consiglio Comunale di Torino, la presidente Maria Grazia Grippo ha fatto osservare all’aula un minuto di silenzio in ricordo dei due giovani torinesi Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, scomparsi in un incidente in montagna in Valle d’Aosta, nei pressi di Valtournenche.

“Uniti da una grande passione per la montagna – ha affermato la presidente Maria Grazia Grippo – erano presenze attive nella vita della nostra comunità, impegnati nella politica dal basso”.

Storico attivista e già vice presidente di Bike Pride, laureato in ingegneria ambientale, Gabriele Del Carlo era stato nello staff dell’ex assessora ai Trasporti Maria Lapietra nella passata Consiliatura, occupandosi in particolare di mobilità dolce e piste ciclabili; è stato anche consigliere della Circoscrizione 8 con Sinistra Ecologia Libertà. Laureato in ingegneria ambientale, dopo un impiego all’Università di Bolzano, Velio Coviello era ricercatore al Cnr Irpi di Padova.

“Entrambi attivisti nei movimenti ambientalisti, concentrati in particolare sugli effetti dei cambiamenti climatici – ha ricordato la presidente della Sala Rossa – si sono sempre spesi in prima persona per una città attenta ai temi della sostenibilità e a misura di bicicletta”.