Dalle scrivanie alle panche spogliatoio, su Castellani Shop arredi professionali a prezzi competitivi

La proposta di Castellani Shop (www.castellanishop.it) annovera arredi per ufficio, magazzini, industrie e negozi di qualità italiana, a prezzi competitivi. L’e-commerce, espressione dell’azienda Castellani .it Srl, garantisce un’assistenza puntuale in ogni fase dell’acquisto, modalità di transazione sinonimo di trasparenza e sicurezza e servizi esclusivi, concepiti per soddisfare ogni esigenza progettuale. Prerogative confermate da importanti attestati, ottenuti in oltre sessant’anni di attività.

Nel catalogo del portale figurano esclusivamente articoli realizzati nel nostro Paese, come attestato dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). In pochi click è possibile acquistare scaffalature metalliche componibili, scrivanie da ufficio, sia direzionali che operative, poltrone ergonomiche, armadietti salvaspazio, panche spogliatoio, vetrine espositive, casellari di sicurezza, librerie, tavoli per sale riunioni, cartelliere e banchi vendita.

Vengono offerti al pubblico diversi servizi su misura. I clienti possono comprare allestimenti completi per negozi e richiedere la progettazione dei propri ambienti lavorativi, grazie all'aiuto dell'Ufficio Tecnico Interno.

Castellani Shop ha ricevuto importanti riconoscimenti che giungono a conferma della qualità dei prodotti e della professionalità del team. L’azienda è presente nella classifica "Le Stelle dell'e-commerce 2021-22 e 2022-23", redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista, e figura tra i migliori e-shop del nostro paese per il 2022/2023, secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Senza scordare, poi, che grazie al rispetto delle buone prassi online ha ottenuto il Sigillo Netcomm.

Non importa quale sia la cifra spesa, l’azienda italiana garantisce sempre spedizioni a costo zero. Le consegne sono portate a termine da corrieri autorevoli e gli arredi sono protetti da imballi resistenti per evitare spiacevoli incidenti. Le modalità di transazione previste, invece, sono PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Sia durante la fase di selezione che nel post-vendita è accessibile un preparato servizio di assistenza multi-canale, formato da un gruppo di esperti. Può essere contattato tramite numero di telefono, chat online, indirizzo e-mail e WhatsApp Business, una soluzione più recente e davvero pratica.

L’acquisto diretto dal produttore, privo di intermediari, assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ad impreziosire ulteriormente la proposta, poi, giungono varie promozioni. Nella pagina "Outlet" si incontrano le riduzioni più vantaggiose del momento. Infine, con un tap su "Fuori Tutto" si possono scoprire sconti a tempo limitato su diverse tipologie di arredi aziendali di qualità italiana.