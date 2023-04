Bocconi avvelenati, Grugliasco chiede aiuto a Città metropolitana per la sorveglianza delle aree cani

L'Amministrazione comunale di Grugliasco , dopo l'ultima riunione pubblica tenutasi, a fine marzo, davanti ai cancelli dell'area cani di viale Radich, a borgata Paradiso, ha deciso di intraprendere alcuni ulteriori provvedimenti per contrastare il fenomeno dei ritrovamenti di bocconi avvelenati .

Dopo l'ennesimo atto criminoso nei confronti dei cani che frequentano l'area di borgata Paradiso, che ha fatto tornare alle cronache cittadine la nostra Città, il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore alla Transizione Ecologica, all'Innovazione e alla Sicurezza, Raffaele Bianco, hanno deciso, infatti, di scrivere una lettera al comune di Torino e alla Città Metropolitana chiedendo un incontro per collaborare e mettere in atto azioni congiunte su tutto il territorio, cercando di stanare questo odioso fenomeno che in alcuni casi ha già provocato la morte di alcuni cani e molti dispiaceri ai loro padroni.