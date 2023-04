Fino all'8 aprile in corso i lavori di sfalcio del verde pubblico a Grugliasco

Fino all'8 aprile a Grugliasco sono in programma i lavori di sfalcio dell'erba nelle aree verdi comunali dislocate su tutto il territorio (Lotto I e Lotto II) nei parchi, giardini pubblici e scolastici, aree cani, cigli stradali.

Via Vandalino/Castagnevizza

Via Napoli (completa)

Giardino Via Napoli

Via Milano aiuole e incolto

Via Podgora aiuole

Via Vandalino aiuole

Via Vittime della Shoah

Via Salvo D'Acquisto, fianco Scuola e spollonatura

Via Rino Gaetano spartitraffico tra i parcheggi

Aiuole Via Giolitti e riquadri

Corso Torino ambo i lati comprese rotatorie fino a Via L.da Vinci

Via L. da Vinci aiuole da Via Cravero a Corso Torino

Ciglio Via L. da Vinci da Via Cravero a Corso Torino

Corso Torino Aiuole, Rotatorie e Incolti da Via L.da Vinci a cavalcaferrovia

Ciglio Corso Torino da Via L.da Vinci a cavalcaferrovia

Giardino ed Area cani di Via Silvio Pellico

Aiuole Via Pellico

Aiuola tra Via Fabbrichetta e Via Latina

Parco “Marangoni” e area cani di Via Fabbrichetta/Via Don Caustico

Giardino “Fabbrichetta” piccolodi Via Fabbrichetta/Via Bargiacchi

Spartitraffico di Via Fabbrichetta

Rotatoria di Via Latina/Via Barberà del Valles e aiuole di Via Latina

Giardino “Caduti sul Lavoro” di Via Leon del Nicaragua/Via C.L.N.

Aiuola di Via Barberà del Valles

Parcheggio tra Via Barberà del Valles e Via Pawa

Area verde in Via Barberà del Valles, fronte Comando Polizia Locale

Scuola primaria “Bruno Ciari”, di Via Don Caustico n. 110

Area verde di Via Goito/Via Barberà del Valles (retro Scuola Ciari)

Giardino “C.L.N.” di Via C.L.N.

Aiuole di Via C.L.N.

Aiuole di Via Adria

Giardino di Via Trento/Via XX Settembre

Banchina stradale di Via XX Settembre (presso civico 11)

Vialetto tra Via Pawa e Via Barberà del Valles

Giardino “Dino Mercante” e area cani di Via Crosetto/Via Goito

Aiuole di Via Goito vicinanze Via Leon Tron

Aiuole di Via Crosetto/Via Don Caustico

Area verde di Via Zara/Via Rovereto

Giardino “Giorgio Perlasca” di Via Rossi/Via Don Caustico

Spartitraffico tra Via Don Caustico e Giardino Aldo Rossi

Aiuole di Via Don Caustico

Aiuole tra Via Don Caustico-Via Galimberti-Piazza Papa Giovanni XXIII

Aiuole Via Galimberti da Papa G. XXIII a Largo Colajanni

Rotatoria di Via Galimberti/Corso F.lli Cervi

Giardino "Vittime dello Stadio di Heysel” di Via Galimberti/Giardino Aldo Moro

Giardino “Resistenza e Pace” di Via Lupo angolo Viale Echirolles

Aiuole parcheggio centro commerciale Le Serre, tra Via Spanna e Via Lanza

Scuola dell’Infanzia "H. C. Andersen" Via Dante Di Nanni 28

Area verde Via Dante Di Nanni (pressi civico 52)

Incolto di Via Losa /Via Solferino

Banchina di Via Losa

Banchina Via Solferino/Via Goito

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Dante Di Nanni”, di Via Roma n. 15

Aiuola Via Roma, presso Scuola “Di Nanni”

Parcheggio tra Via Roma e Via Latina

Via San Rocco (aiuole e ciglio stradale presso Viale Gramsci)

Giardino tra Via Frejus e Via San Rocco

Aiuole di Via San Rocco

Aiuole di Via Andrea Costa, angolo Via Latina, presso Chiesa Santa Maria

Aiuole di Via Cesare Battisti

Aiuole del parcheggio Via Montanaro/Via Michiardi

Parco Aldo Moro di Via Olevano angolo Corso Cervi

Parcheggio Via Olevano fronte civico 115

Area verde e aiuole presso parcheggio di Via Mameli

Aiuole di Via Mameli presso giardino

Giardino Via Mameli/Via Olevano

Giardino “Bongiovanni tra Via Olevano, Via F.lli Bandiera e Corso M. L. King

Giardino Mia Martini di Via F.lli Bandiera

Area cani di Via F.lli Bandiera

Giardino di Via Mameli/Via Olevano

Aiuole di C.so M. L. King Tra Via Don Caustico e Via Galimberti

Aiuole di C.so M. L. King Tra Via Galimberti e c.so Cervi

Banchina e parcheggio di corso King tra Corso Cervi e Via Perotti.

Aiuole Corso King tra Via Don Caustico e Largo Colajanni

Aiuole di Via Boccali

Scuola "66 Martiri ", di Via Olevano 81

Coso F lli Cervi da Corso M. L. King a Via Perotti

Via del Molino

Aiuole parcheggio Via San Firmino

Giardino di Via San Firmino

Rotatoria Via Perotti/Corso F.lli Cervi/Via del Molino

Aiuole da rotaria Via Perotti/Corso F.lli Cervi/Via del Molino

Coso F lli Cervi da Via Perotti a Via Rivalta

Ciglio stradale Via Rivalta da rotatoria a Corso Allamano

Aiuole e ciglio stradale Via Lucio Battisti da Via Cotta a Via San Martino