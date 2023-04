Martedì Torino sale in sella per ricordare Gabriele e Velio, morti sotto la valanga

Torino sale in sella per ricordare Gabriele Del Carlo e Velio Covellio, i due giovani morti sabato sera sotto la valanga staccatasi sullo Chateau des Dames, in Valtournenche. Mercoledì è prevista una pedalata, promossa dal Fiab Torino Bike Pride, con ritrovo alle 18.30 presso il Cecchi Point. “Pedaleremo – spiegano gli organizzatori - insieme per Gabriele e Velio, nei luoghi che hanno avuto un ruolo importante nelle loro vite”. “Sarà una pedalata -continuano - a tappe, in modo da permettere a tutti e tutte di partecipare seguendo tutto il percorso o solo una parte”.

Storie, aneddoti e racconti per i due ragazzi

Nei vari luoghi ci sarà la possibilità di ricordare i due ragazzi con aneddoti, storie e racconti: davanti al Comune è previsto un minuto di silenzio. E la scelta di organizzare l’evento il 12 aprile non è casuale: quel giorno cade anche il decennale della nascita del Fiab Torino Bike Pride, che Gabriele ha contribuito a fondare. L’arrivo è previsto al Parco del Valentino, nel prato davanti all'Imbarchino, verso le 21.30/22.

Una raccolta fondi per ricordare Gabriele