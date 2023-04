Venerdì l'ultimo saluto a Gabriele Del Carlo e Velio Coviellio: "Chi può venga in bici"

Venerdì Torino saluta per l'ultima volta Gabriele Del Carlo e Velio Covellio, i due giovani morti sabato sera sotto la valanga staccatasi sullo Chateau des Dames, in Valtournenche. Giovedì sarà allestita, presso la Casa Funeraria Giubileo di corso Bramante 58, la camera ardente congiunta, che sarà aperta dalle 9 alle 21 per una preghiera.

Venerdì l'ultimo commiato

Le cerimonie di commiato si svolgeranno separatamente, entrambe venerdì 7 aprile, sempre presso la casa funeraria: per Velio alle 9.30, mentre per Gabriele alle 11. Non è previsto un corteo funebre, ma chi vorrà potrà raggiungere il cimitero Monumentale per un ultimo saluto alle 12.50. "Chi può - si legge nel messaggio diffuso dagli amici - venga in bicicletta, è previsto un parcheggio. La fermata metro più vicina alla casa funeraria è Carducci".

Gabriele e Velio