Caluso, chiusura della statale 26 da mercoledì 12 a sabato 22 aprile per ripristino della pavimentazione

Anas ha programmato il risanamento della pavimentazione lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta” a Caluso (TO). Il tratto oggetto dei lavori si estende tra la rotatoria all’altezza di Pogliani (km 4,600) e la rotatoria di Vallo Canavese/Rodallo (km 9,600).

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza si rende necessario chiudere al traffico la statale in entrambe le direzioni. La limitazione sarà attiva a partire da mercoledì 12 aprile fino a sabato 22 aprile, festivi esclusi.

Durante la chiusura, in vigore nella fascia oraria 7:00 – 18:00 la circolazione sarà indirizzata sul percorso alternativo locale tramite apposita segnaletica.