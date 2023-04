Navigare a 1 Gbps a Cumiana? Con Isiline si può

Sono 228 le unità immobiliari di Cumiana raggiunte dalla fibra ottica FTTH attivabile con Isiline: con il provider saluzzese, infatti, è possibile sottoscrivere un contratto ed accedere così alla Banda Ultra Larga grazie all’accesso alla connessione in fibra ottica che ad oggi è la miglior tecnologia disponibile sul mercato.

Velocità di navigazione, stabilità del segnale e possibilità di connettere molti dispositivi fanno della fibra ottica un supporto perfetto per chi necessita di prestazioni elevate nell’utilizzo di servizi di connettività: lavorare da casa, giocare online, guardare contenuti in streaming o navigare sul web senza più subire rallentamenti o disconnessioni è quindi ora possibile grazie alla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home).

Sul territorio comunale, inoltre, è anche possibile attivare il servizio FWA in 231 unità immobiliari e la fibra misto rame FTTC in 1931 civici: servizi comunque performanti e che forniscono prestazioni più elevate rispetto agli attuali disponibili, come l’Adsl.

Isiline, storico provider con sede a Saluzzo e che opera in tutto il Piemonte con l’obiettivo di portare la Banda Ultra Larga al maggior numero possibile di persone ed aziende, offre diversi canali per richiedere informazioni e sottoscrivere il contratto: è possibile telefonare al numero 0175/292929, recarsi in uno dei negozi di Carmagnola, Saluzzo, Fossano e Cuneo oppure acquistare la nuova linea direttamente su shop.isiline.it.