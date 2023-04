Messer Tulipano, si prepara un altro weekend all'insegna dei fiori e della natura al Castello di Pralormo

Nel meraviglioso contesto della manifestazione “Messer Tulipano”, che mostrerà al pubblico la straordinaria fioritura di oltre 100.000 tulipani, domenica 16 aprile, alle ore 14, sarà presente il gruppo Historia Subalpina di Torino con un’esibizione di danze storiche risorgimentali in costumi d’epoca, seguito alle ore 16,30 dal concerto della Corale Ars Nova di Vinovo.

Historia Subalpina è una associazione storico-culturale nata nel 2010 che ha come scopo la ricerca storica, l’organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, divulgative, rievocative inerenti i periodi storici Piemontesi compresi tra il 1600 ed il 1900.

Il repertorio del Coro Ars Nova spazia dal classico al sacro, passando per le sonorità moderne rivisitate in chiave polifonica, per regalare al pubblico l’esperienza della musica corale senza limiti.

Durante la giornata, sono previste come di consueto le degustazioni dei Maestri del Gusto di Torino e Provincia e dimostrazioni di pittura e intaglio a cura di un pittore naturalistico e di un artista del legno. Ci sarà, inoltre, anche la possibilità di fare un picnic nel bellissimo contesto della collina fiorita del Castello di Pralormo, che si trova di fronte all’azienda agricola.

Per i bambini è previsto un ricco programma di intrattenimento a cura della libreria La Farfalla di Snipe di Torino.

MESSER TULIPANO

Apertura: tutti i giorni dal 1 aprile al 1 maggio 2023

Orario: lunedì/venerdì 10-18, sabato/domenica/festivi 10-19

Ingresso: € 10,00 intero / € 8,00 gruppi prenotati e convenzioni / € 5,00 bambini da 4 a 12 anni / gratuito fino a 4 anni

Ingresso ridotto nei giorni feriali per gli adulti: € 9,00 anziché € 10,00