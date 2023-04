Sanità, allarme di Nursind per la Asl To4: "Infermieri, oss e professionisti allo stremo: servono assunzioni"

Allarme per infermieri, oss e professionisti sanitari nella AslTo4 (che riguarda le zone di Ciriè, Chivasso e Ivrea. Ad accendere i riflettori sulla situazione è Nursind Torino, attraverso il suo segretario, Giuseppe Summa. In particolare, l'attenzione è concentata sulle condizioni di lavoro di questi addetti.

"Sono numerose le segnalazioni che il sindacato Nursind riceve quotidianamente, molte delle quali legate alla carenza di personale - dice Summa -. D'altronde, mentre i piani di fabbisogno del personale non sono ancora stati approvati e la Regione chiede di pareggiare i bilanci anche per il 2023, possiamo affermare che sono ben 14 i milioni di euro risparmiati dall'Asl To4 nel corso del 2022 per le assunzioni del personale, ai quali bisogna aggiungere i circa 8,5 milioni non utilizzati e previsti anche per il 2023, per il potenziamento dell'assistenza domiciliare, per le assunzioni di infermieri di famiglia e comunità e per l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, previsti dal DL 34/2020.

Lavori del piano Arcuri fra l'altro, in grave ritardo e che non appena conclusi, non potranno essere sfruttati a pieno regime proprio per la nota carenza di personale".





"Un quadro desolante - aggiunge ancora il segretario di Nursind Torino -. A fronte di un crescente bisogno di salute, nel 2022 il numero di infermieri assunti a tempo indeterminato è stato di sole 27 unità, derivanti tra l'altro in buona parte da trasformazione di contratti a tempo determinato. Sono stati invece 89 i cessati. Sono quasi 7000, i turni di riposi compensativi maturati e ancora oggi non recuperabili da parte del personale del comparto dell'Asl To4. Solo nel 2021, sono state circa 64000 le ore di straordinario effettuate e che ad oggi oltre a non essere state liquidate, non è neanche possibile recuperarle vista la situazione. Numeri impressionanti e preoccupanti. Carenza che negli ultimi mesi si è aggravata esponenzialmente a causa delle numerose assenze per maternità mai sostituite.

Più di 50 infermieri in tutta l'Asl T04".