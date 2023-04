Torino capitale mondiale dell'urologia d'avanguardia per due giorni, tra Metaverso e Intelligenza artificiale

Torino avamposto delle cure più all'avanguardia per quanto riguarda le malattie urologiche. I più celebri chirurghi urologi provenienti da tutto il mondo potranno condividere e sperimentare le innovazioni tecnologiche in ambito clinico e di ricerca sviluppate dal team guidato dal professor Francesco Porpiglia dell’Università di Torino, presidente dell’evento.



Dal 3D per la simulazione degli organi fino al Metaverso e l'intelligenza artificiale. Se ne parlerà il 13 e il 14 aprile presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano in occasione dell’undicesimo International Techno-Urology Meeting (TUM).





L’evento, realizzato grazie al supporto della Direzione Generale e di tutto lo staff del professor Porpiglia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga in collaborazione con il Dipartimento di Oncologia – Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino e dell’Istituto di Candiolo IRCCS, è articolato in due giorni interamente dedicati alla live surgery: i più celebri urologi da ogni parte del mondo eseguiranno oltre venti interventi chirurgici con tecniche laparoscopiche o robot-assistite, in collegamento da remoto o all’interno delle sale operatorie dell’Ospedale di Orbassano e dell’ IRCCS di Candiolo.





Nelle dieci edizioni precedenti sono stati oltre 300 i professionisti partecipanti da più di 35 Paesi. Quest’anno hanno confermato la loro presenza tutti i big della specialità medica nel mondo, tra cui il Prof. Alex Mottrie, il Dott. Alberto Breda, il Dott. Renaud Bollens, il Prof. Peter Wiklund, il Prof. Evangelos Liatzikos che

rappresenteranno i Paesi Europei; mentre una nutrita delegazione parteciperà dagli USA sia con interventi live sia broadcasteed: Dott. Ash Tewari, Prof. Jihad Kaouk, Prof. Edward Cherullo, Dott. Craig Rogers, Dott. James Porter, Prof. Ahmed Ghazi, Prof. Riccardo Autorino e Dott. Simone Crivellaro. Inoltre, si connetteranno dalla

Cina esperti urologi dell’equipe del Prof. Bo Yang per mostrare le loro tecniche chirurgiche in casi clinici complessi. Infine, la realtà italiana sarà fortemente rappresentata con la partecipazione a interventi dal vivo dei Professori Carlo Terrone, Alessandro Antonelli, Andrea Minervini, Bernardo Rocco e Riccardo Schiavina e del Dott. Antonio Galfano.