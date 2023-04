Quel che resta della Pasquetta, al parco di via Calabria i segni dei grigliatori "fuorilegge"

Sono passati pochi giorni da Pasquetta, ma i segni delle grigliate sono rimaste come un brutto souvenir di una giornata che per tradizione - meteo permettendo - si trascorre all'aria aperta. Come nel parco di via Calabria, a pochi passi da Parco Carrara (quello che tutti chiamano la Pellerina).

La segnalazione arriva da un lettore, che sottolinea come "ogni anno, di consueto, si perpetua l'uso dei parchi cittadini per grigliare all'esterno delle aree attrezzate. Ho visto che per il parco Carrara si è, al momento, adottato lo stazionamento fisso di alcune pattuglie di polizia municipale per evitare tali pratiche. Il problema è che tali persone si spostano all'interno del parco di Via Calabria (poco distante dal parco Carrara), protetti dalla conformazione dello stesso e dalle arcate della passerella del parco".

E oltre al mancato intervento da parte delle forze dell'ordine, anche nei giorni successivi non si è posto rimedio. "Ad oggi, giovedì 13 aprile, i servizi di pulizia dei rifiuti all'interno del parco, non hanno provveduto in nessun caso a raccogliere quello che dovrebbe essere vietato dagli organi competenti, attirando inoltre tutta una serie di fauna che si ciba di tali elementi, oltre che insudiciare il parco, già abbastanza abbandonato in questi ultimi anni".