Negozi e ristoranti, cinema e go kart: a Torino inaugura To Dream, il più grande Urban District del Piemonte

Sognare non costa nulla, ma To Dream è da oggi realtà. Ha inaugurato questa mattina la prima fase di To Dream, il più grande Urban District del Piemonte. Chiamarlo centro commerciale sarebbe sbagliato e banale, perché To Dream ambisce a essere molto di più: un concetto inedito di integrazione tra shopping, leisure, servizi, uffici e accoglienza che si sviluppa su un’area complessiva di 270.000 mq.



Il progetto prevede la riqualificazione dell’ex area industriale Michelin

e ha ricevuto il The Plan Award 2022 nella categoria retail con menzione d’onore

nella categoria Real Estate. Un design raffinato, un’offerta di 107 attività, tra cui 24 ristoranti, tra top brand e marchi in anteprima per l’Italia, una vasta area entertainment, un cinema con 8 sale, una palestra, numerosi servizi e un hotel 4 stelle, oltre al nuovo headquarter Michelin. E ancora la pista per go-kart, una delle più lunghe d’Europa, costruita su tre livelli. Il tutto all’interno di un parco urbano che rende To Dream un vero e proprio polo attrattivo per tutti i target: luogo di riferimento a livello regionale per l’offerta non solo commerciale, ma anche di servizi, ristorazione e di intrattenimento del Piemonte e di una vasta area del Nord-Ovest. Un progetto di rigenerazione urbana che crea un nuovo distretto ricco di servizi alla porta di ingresso di Torino.

" sono le parole del sindaco di Torino," è il commento di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.Tanta la soddisfazione di, AD Romania Sviluppo: “T”.A gestire lo shopping Center sarà la manager, che emozionata ha dichiarato: “”.Per spiegare la dimensione di To Dream servono però i numeri: un’area di intervento di 270.000 mq,, 20.000 mq di attività ludico ricreative, hotel, palestra, 20.000 mq di Retail Park, 3.000 mq di uffici, al cui interno trova spazio. Sono previsti inoltre un’area parcheggio per oltre 4.000 posti auto, dei quali 700 all’aperto, 400 postazioni di ricarica per le vetture elettriche e più di 150 stalli per le biciclette. In totale 107 attività, di cui 24 ristoranti, 8 sale cinema, una piazza per eventi, una palestra, un'area ludica e un hotel 4 stelle. Il tutto circondato da un ampio parco verde lineare di oltre 40.000 mq che filtraraddoppiato in tutta la sua lunghezza e arricchito di un percorso ciclabile.Tra i marchi presenti, i leader a livello nazionale e internazionale come Zara, H&M, OVS, Kiabi, Mango, Primark (in arrivo) e Hotel Marriott, solo per citarne alcuni, che renderanno To Dream il principale Urban District in ambito locale e regionale in termini di offerta fashion, food e entertainment. Dopo essere stata tra i simboli della crescita economica di Torino, la zona torna così ad essere un volano per l’occupazione e il benessere, in virtù di una forza lavoro calcolata in circa 2.000 unità tra collaboratori diretti e indiretti.Oggi l'inaugurazione della la prima fase del progetto To Dream con circa 25.000 mq di attività commerciale, ristorazione e servizi. In questa fase apriranno. Nella seconda fase - la cui apertura è prevista per l’autunno 2023 - l’offerta commerciale verrà arricchita con ulteriori 20.000 mq, con merceologie e caratteristiche complementari, l’arrivo delle insegne del gruppo Inditex e dell’attesissimo Primark. Per la terza, e ultima, fase di sviluppo dell’Urban District si prevede la realizzazione dell’area dedicata alle attività ludico-ricreative e del Retail Park con grandi e medie superfici commerciali e il completamento dell’offerta di ristorazione, nonché l’apertura dell. La conclusione della riqualificazione dell’area è prevista per la seconda metà del 2024.Quattro giorni di festa, dal 13 al 16 aprile, celebreranno l’apertura di To Dream con spettacoli e intrattenimento nei viali e nelle piazze dell’Urban District, fino all’orario di chiusura.