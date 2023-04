Primark raddoppia a Torino, in arrivo un altro negozio: dove e quando verrà aperto

Sono passati appena 5 mesi dalle lunghe code fuori dal primo punto vendita aperto da Primark a Torino (nello specifico a Le Gru) e gli amanti della celebre azienda irlandese possono festeggiare un risultato importante: Primark infatti aprirà entro fine anno un secondo store a Torino.

Apertura prevista tra l'autunno e l'inverno

La notizia fino ad ora è stata quasi nascosta, ma Primark sarà uno dei "gioielli" dell'Urban Discrict inaugurato oggi in corso Romania, To Dream. Alcun marchi hanno aperto già in questa prima fase, altri arriveranno nella seconda: Primark è tra questi. L'apertura del secondo punto vendita nel capoluogo piemontese è prevista appunto durante la seconda fase di To Dream, tra l'autunno e l'inverno del 2023.

Nei prossimi mesi anche le offerte di lavoro

Per il momento sulla grandezza del punto vendita vige il massimo riserbo, ma alcun dettagli potrebbero essere resi noti nei prossimi mesi. Qualcuno ha però già segnalato offerte di lavoro per far parte del team che si occuperà della gestione di Primark all'interno di To Dream.

Entro fine anno Torino festeggerà l'apertura del secondo punto vendita, con la certezza che per entrarci bisognerà armarsi di pazienza e mettersi in fila.