Come genitori, educatori, nonni e in generale, come adulti a contatto con bambini abbiamo una grande responsabilità: insegnare ai bambini cos’è la vita, aiutarli a crescere e trasmettere i valori chiave per la loro vita da adulti.

Con l’obiettivo di diffondere quanto più possibile i contenuti e i concetti alla base di questo percorso, l’associazione “Natura & Vita”, da sempre impegnata nel sociale e nella promozione di progetti a carattere filantropico, con il patrocinio della città di Savigliano e la collaborazione della Scuola di Palo Alto di Milano – la principale Business School italiana non accademica, con oltre 30 anni di presenza nel panorama internazionale - , oltre che di autorevoli partner, tra cui La Sirenetta Resort & More Experience, l’Associazione Generazione Comune, il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e Csen Cuneo, nella meravigliosa cornice del Civico Teatro Milanollo, il prossimo 17 aprile, dalle ore 17.30, alle ore 19.30, organizza un workshop gratuito che vuole spiegare il ruolo della felicità nella crescita e nello sviluppo personale, ma anche illustrare le tecniche e le metodologie esistenti per svilupparla e insegnarla.

Del resto neuroscienze e psicologia positiva come gli studi degli ultimi 20 anni, hanno evidenziato che un approccio positivo alla vita ha un impatto determinante sul benessere, la soddisfazione, la felicità di un individuo; la positività, dunque, non è una dote innata, ma può essere insegnata ed è quindi la un’abitudine che si impara da piccoli.

“Educare i bambini alla felicità” – afferma Marco Masella, presidente della Scuola di Palo Alto, nonché ideatore e relatore del workshop - “è possibile ed è un percorso di vitale importanza se applicato praticamente sin dalla nascita e dalla tenerissima infanzia, ovvero quando il cervello è nella sua massima fase di fioritura. Le potenzialità del cervello dipendono essenzialmente da due fattori: i geni e l’esperienza. Ovviamente come genitori ed insegnanti non possiamo in alcun modo intervenire sulla genetica ma possiamo agire, fornendo il nostro supporto a livello esperienziale, per fare in modo che i nostri figli si formino nel miglior modo possibile e diventino persone felici ed appagate oggi ed in futuro. Educare i Bambini alla Felicità fa parte del segmento di attività no profit della nostra Scuola ed è diventato un flusso fatto di conferenze in giro per l’Italia, vantando più di 12.000 persone incontrate in oltre 100 incontri, negli ultimi 5 anni”.

Dunque un seminario che spiega i principi che sono alla base della Positive Education, un modello di insegnamento fondato sulla sinergia esistente tra emozioni positive e apprendimento.

“Le regole da seguire “aggiunge Masella “sono semplici e poche e sono essenzialmente 5. I nostri bambini hanno bisogno di esperienze positive, sperimentando emozioni quali la gioia, la gratitudine, l’interesse, la speranza, l’ispirazione; di coinvolgimento, sentendosi impegnati in attività che facciano emergere i loro punti di forza; di significato, ossia di credere che siano utili al mondo, aiutando gli altri e contribuendo ad un progetto più ampio; di vincere, consapevoli delle proprie forze; di relazioni, ossia, di amici, di un contesto sociale ricco, che è poi il punto più fondamentale di tutti”.

“E’ innegabile” aggiunge Alberto Giordano, presidente dell’associazione “Natura & Vita” “che il contesto familiare in cui un bambino cresce, lasci dei segni importanti in termini educativi e pertanto, dobbiamo impegnarci al massimo per lasciare un segno positivo nei nostri figli. Condividendo appieno la filosofia della Scuola di Palo Alto e il suo progetto educativo, siamo lieti di proporlo alla comunità saviglianese e del territorio, per aiutare gli adulti a sviluppare nei figli la determinazione, l’autostima, la capacità di perseguire i propri obiettivi, ma anche l’attitudine ad amare ed essere amati, nel senso più ampio del termine”.

L’ingresso all’evento è gratuito, fino ad esaurimento dei posti. Per ulteriori informazioni e/o per dare conferma della propria presenza, inoltrare una mail a: aps.naturaevita@gmail.com