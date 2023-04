Sgombero delle occupazioni in via Scarsellini: "Ci mandano via, bruciamo tutto" [FOTO]

Blitz in tre alloggi, sollievo per i residenti

"Adesso ci sbattono tutti fuori dalle case, devono bruciare". L'accento è straniero, ma le parole sono scelte in un italiano accurato. Sono alcune delle persone che dalle prime ore di questa mattina sono state fatte sgomberare dalle case popolari occupate nel complesso di Mirafiori Nord, in via Scarsellini.

Otto gli alloggi liberati (dovevano essere due, in origine) di cui uno all'ultimo piano della scala F ha richiesto operazioni particolarmente complesse. Gli occupanti non collaborano e, anzi, guardano con aria di sfida gli agenti. "È un momento importante cui bisognerà dare seguito - dice il presidente Atc, Emilio Bolla - per una zona in cui il degrado è particolarmente sviluppato, creando insicurezza per gli inquilini e le persone che vivono qui dentro. Un passo avanti, cui ne devono seguire altri".

Quel che resta da fare

Sgomberati gli alloggi occupati in via Scarsellini, se ne contano altri otto in via Poma. Ecco la situazione delle case popolari di Mirafiori nord dopo che nella mattinata di oggi sono stati sgomberati gli appartamenti proprio al civico 12 di via Scarsellini.

"Nella scala G erano in 16, dentro un alloggio", raccontano nei cortili dove le forze dell'ordine di Polizia e Vigili Urbani stanno garantendo le operazioni. "Speriamo che questa sia la volta buona", dice una signora, passando tra gli agenti. Ma c'è anche allarme: "Si stanno già spostando in via Poma".

Porte francesi per prevenire nuovi ingressi

Nelle case liberate sono state installate le cosiddette porte "francesi", più difficili da forzare. E sono stati messi gli allarmi. "Da quando ci siamo insediati abbiamo richiesto intervento per restituire la legalità nelle case popolari. C'è ottima collaborazione con Atc e forze di Polizia. A dicembre 2022 l'assessore Rosatelli aveva garantito interventi risolutivi per assegnare le case e questo è un segno", dice Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2.

"Poi ci sarà da intervenire in corso Salvemini - aggiunge Rolandi -: nella zona Sud siamo la Circoscrizione con più occupazioni. Si deve pensare a ristabilire una portineria sociale, per dare un segno tangibile di presenza delle istituzioni".