78 anni di libertà: Torino si prepara a festeggiare il 25 aprile

Il 25 aprile 2023, come il resto d'Italia, Torino si prepara per festeggiare 78 anni di libertà e antifascismo.

Lo fa attraverso le iniziative realizzate insieme al Polo del '900 e con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale.

Fino al 15 maggio concerti, incontri, mostre e spettacoli animeranno diversi luoghi storici dal Teatro Carignano fino allo stesso Polo '900 e al Museo della Resistenza, nella sua nuova veste aggiornata e restaurata. Tema centrale di quest'anno sarà quello delle staffette partigiane, che in tutta Italia furono oltre 35 mila donne. E poi ancora gli omaggi a Ezio Bosso e a Primo Levi nel sessantesimo anniversario de La Tregua.

Il programma

Nei luoghi della memoria, le commemorazioni pubbliche che culmineranno con la tradizionale fiaccolata il 24 aprile alle ore 20 da piazza Arbarello a piazza Castello.

Il Museo Diffuso della Resistenza si presenterà per la prima volta al pubblico dopo l'aggiornamento e il restauro del suo allestimento proprio in occasione del 25 aprile, dalle ore 10 alle 20.

A Palazzo San Celso, il Polo del '900 presenta la mostra "Vita partigiana. Prime fotografie della Resistenza", dal 19 aprile al 6 maggio. Una selezione di scatti tra cui proiezioni in omaggio alle donne partigiane con l'Archivio Cinematografico della Resistenza.

Sempre il 25 aprile al Polo del '900 alle ore 18.30 si svolgerà il concerto in omaggio a Ezio Bosso "The four letters", una produzione ispirata alle lettere di quattro partigiani condannati a morte tra il 1943 e il 1944.

La giornata della Liberazione si concluderà con il concerto di Vinicio Capossela all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, omaggio alle staffette partigiane che si svolgerà alle ore 20.30.

Infine, omaggio alla memoria di Primo Levi in occasione dei sessant'anni dalla pubblicazione del romanzo La tregua. Lo spettacolo rivolto alle scuole sarà accompagnato da quartetto d'archi e si svolgerà al Teatro Carignano giovedì 27 aprile alle ore 10. Una lettura multilingue del volume che racconta il viaggio di ritorno dello scritto da Auschwitz nel 1945.

Per info e programma: www.polodel900.it