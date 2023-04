Àprile Festival: da Vanchiglia a Parella sette case private aprono le porte all'arte e al pubblico

Edizione zero del Festival dedicato alle arti visive e performative contemporanee, sabato 15 e domenica 16 aprile inaugura "Àprile – Festival delle case per l’arte".

Lavori inediti di giovanissimi artisti sono esposti nelle case trasformate per l’occasione in spazi d’arte.

Da Vanchiglia a Parella il programma coinvolge sette dimore: via Bava 19, via Milano 20, via Exilles 84, C.so San Maurizio 61, via Borgo Dora 16, via De Lellis 30, Via Carena 10.

In questa edizione zero, Àprile presenta, tra le altre, opere di Giuseppe Gallace, Giuliano Brancale in arte Gibrah, Contatto meccano, Marco Gagliardi, Federica Moi. Concerti di Ludovico Bellucci al pianoforte (classe 2004), The Jay Happy del collettivo internazionale Donezk, Chinò e il mare, i Saturno contro da Bologna e una jam session con La locanda alla fine del mondo.