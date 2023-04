Lavori sulla metropolitana: in agosto stop alla linea 1, a maggio servizio sospeso dalle 22

Interventi per il rinnovo del sistema di segnalamento della marcia dei treni

La metropolitana di Torino si ferma dal 7 agosto al 3 settembre per il rinnovo del sistema di segnalamento della marcia dei treni. Un intervento che inizierà già dal 2 maggio, quando la linea 1 chiuderà alle 22, con ultima partenza dai capolinea di Bengasi e Fermi alle 21.30.

Bus ogni 5 minuti

Durante lo stop nel cuore dell’estate Gtt garantirà un servizio sostitutivo con bus da 18 metri: i mezzi passeranno ogni 5 minuti. Le fermate dei pullman saranno quelle della metropolitana. In occasione poi del Salone del Libro (giovedì 18, domenica 21 e lunedì 22 maggio) dei festeggiamenti di San Giovanni sino alle 01.30, la metro sarà operativa rispettivamente sino a mezzanotte e mezza e l’ 1.30

4 nuove stazioni fino a Cascine Vica

La migrazione del sistema di segnalamento da analogico a digitale consentirà, dal 2025, di inserire anche quattro nuovi convogli per la metropolitana. Mezzi che consentiranno di garantire l’attuale frequenza con l’estensione della linea fino a Cascine Vica. Sono infatti in corso gli interventi per prolungare di 3.4 chilometri l’attuale percorso della metro 1, che servirà i comuni di Collegno e Rivoli. Saranno realizzate quattro nuove stazioni: Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica. La fermata Certosa costituirà inoltre il nodo di interscambio con la stazione ferroviaria di Collegno, mentre a Cascine Vica sarà realizzato un parcheggio di interscambio con le auto private.