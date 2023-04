Scegli Isiline per la tua connessione in fibra ottica a Garzigliana

Anche Garzigliana si aggiunge al lungo elenco di comuni coperti da Isiline con il servizio in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home): con il provider saluzzese Isiline, infatti, è possibile richiedere e attivare il performante servizio che permette l’accesso alla Banda Ultra Larga con un netto miglioramento delle prestazioni rispetto ai servizi disponibili.

Aziende, attività commerciali e privati possono già richiedere l’attivazione dell’offerta, iniziando così a navigare fino alla velocità di 1000 Mbps senza più subire disconnessioni o rallentamenti della propria linea: richiedere la fibra ottica è molto semplice, in quanto Isiline mette a disposizione diversi canali, tra cui il numero 0175/292929, i punti vendita di Saluzzo, Cuneo, Fossano e Carmagnola oppure il sito shop.isiline.it.

Sottoscritto il contratto, Isiline si occuperà direttamente di portare il cavo in fibra ottica fin dentro le unità immobiliari collegandole all’infrastruttura presente sul territorio comunale. Il servizio, ad oggi, è disponibile in 268 unità immobiliari. Inoltre, è possibile anche attivare il servizio FWA in 127 unità immobiliari.

Si può telefonare al numero 0175-292929 oppure completare in totale autonomia l’acquisto direttamente su https://shop.isiline.it/