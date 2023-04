Lotta alle spaccate e ai furti in casa: la Polizia sventa due "colpi" nel giro di poche ore in via Madama e a Cit Turin

Aveva messo nel mirino una trattoria che si trova in via Madama Cristina, nel cuore di San Salvario. Erano le 4 di notte e un malintenzionato - un italiano colpito da sorveglianza speciale, che lo avrebbe dovuto costringere a casa dalle 21 alle 7 - stava per mettere a segno una spaccata. Una di quelle che, negli ultimi mesi, sta gettando nello sconforto tante attività commerciali in diversi quartieri di Torino.