Dossi, dissuasori e autovelox: Nichelino dichiara guerra ai 'furbetti della velocità'

Il nuovo comandante della Polizia Locale, Giustino Goduti, lo aveva messo come obiettivo all'inizio del 2023: rafforzare i controlli in città e rendere più ostica la vita a coloro che trasformano le vie di Nichelino in un circuito di Formula 1, mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e automobilisti.

Dossi e autovelox contro i 'furbetti del volante'

Ed allora ecco che, assieme ad un maggiore utilizzo degli uomini a presidio del territorio e delle vie dove spesso sfrecciano i 'furbetti del volante', anche l'Amministrazione Comunale scende in campo con l'installazione degli autovelox e il posizionamento dei cosiddetti dossi berlinesi. "Abbiamo iniziato a sistemarli in via Giusti, l'obiettivo è far rallentare la velocità, oltre a consentire alle ambulanze di passare senza problemi", ha spiegato l'assessore alla Viabilità Francesco Di Lorenzo.

In più, in questi giorni vengono installando i velox in 6 punti nevralgici della città "per disincentivare il cittadino al mancato rispetto dei limiti di velocità e rendere la città più sicura, il risultato frutto della collaborazione tra assessorato alla viabilità e Polizia locale", ha aggiunto Di Lorenzo.

Dove saranno installati i box arancioni