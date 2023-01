Nichelino, più agenti sulle strade e maggiori controlli della Polizia locale per uscire dall'emergenza insicurezza

Un inizio di 2023 complicato, tra episodi di vandalismo, furti alle tombe del cimitero, ladri di gomme di auto ed alcuni arresti, ha messo in primo piano a Nichelino la questione sicurezza.

Più agenti e volanti sulle strade

Ed allora, anche per provare a rassicurare i cittadini a fronte degli ultimi episodi, il neo comandante della Polizia locale, Giustino Goduti, in carica dall'inizio dello scorso mese, ha garantito una riorganizzazione del servizio di vigilanza, con una maggiore presenza di agenti sul territorio.

Già a partire da dicembre, in occasione dell’incremento della viabilità dovuto agli acquisti natalizi, è iniziata l’attività di presidio dell’incrocio posto in Via Torino/Trento/Occelli, al mattino con orario 7.30/8.30 e in orario pomeridiano dalle 17.30/18.30, allo scopo di garantire la fruibilità della circolazione e l’attraversamento del trasporto pubblico locale, soprattutto nei momenti di chiusura del passaggio a livello ferroviario.

Lotta alla 'sosta selvaggia'

Proprio nell’ottica di migliorare la circolazione dei mezzi pubblici, questo servizio continuerà ad essere garantito e sarà ulteriormente incrementato, con particolare riguardo ai controllo sulla sosta irregolare, viste le numerose segnalazioni giunte di auto in doppia fila o parcheggiate in prossimità di incrocio, per non dire dei casi di occupazione dei posti riservati ai disabili.

Inoltre, saranno programmati posti di controllo stradale, in particolare lungo le arterie in uscita dalla città (via Giusti, Via XXV Aprile, Via Torino, via Pateri), dove è stato segnalato il passaggio di veicoli a velocità pericolosa.

Goduti: "Serve anche l'aiuto dei cittadini"

Il comandante Goduti ha garantito maggiore impegno da parte dei suoi uomini, ma nel contempo ha chiesto l'aiuto della cittadinanza: "L’attività di controllo della Polizia Municipale, compatibilmente con il personale disponibile, sarà assicurata con una programmazione sistematica nelle zone interessate per assicurare il rispetto della disciplina, ma si chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini per garantire insieme la sicurezza della città".

E nei mesi prossimi dovrebbero finalmente arrivare gli attesi rinforzi, visto che sono annunciate nuove assunzioni di vigili urbani per rimpolpare un organico che vedrà andare prossimamente in pensione tre agenti.