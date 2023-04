Barriera di Milano, in casa aveva oltre 3 chili di cocaina: in manette uno spacciatore di 40 anni

In casa aveva oltre tre chili di cocaina, una quantità notevole, che ha fatto scattare le manette ai polsi di un nigeriano di 40 anni. A scoprirlo sono stati gli agenti di Polizia che sono arrivati a lui dopo un normale controllo in cui l'uomo era sembrato in difficoltà.



Aveva con sé un mazzo di chiavi, di un alloggio in cui le forze dell'ordine hanno deciso di fare una verifica. E all'interno, ecco nascosti dentro un carrellino per la spesa e di alcuni pensili della cucina, oltre 300 ovuli di nylon trasparente del peso di circa 10 grammi ciascuno, per un peso complessivo di cocaina sequestrata di 3400 grammi.