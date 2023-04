Tenta di rubare a un turista una bici da 2500 euro: tunisino finisce nei guai

Una bici da 2500 euro, lasciata improdentemente da un turista. Ecco l'obiettivo di um tunisino di 35 anni arrestato dalla Polizia poco distante da Porta Nuova, in zona corso Vittorio Emanuele all'angolo con via Nizza.

Gli agenti, dopo aver visto l'uomo armeggiare, si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. E hanno scoperto che l'uomo stava cercando di spezzare una catena. Le indagini hanno permesso di scoprire che la preziosa due ruote apparteneva a un tedesco in procinto di rientrare in patria. Il ladro è finito in carcere.