Manca la maggioranza, salta la prima discussione del bilancio in Sala Rossa

In Sala Rossa non era presente il sindaco Stefano Lo Russo perché impegnato a Milano per le Olimpiadi 2026, mentre il consigliere del Pd Pierino Crema era sceso ad incontrare le educatrici, maestre e i precari del Comune. Un altro esponente della maggioranza non ha votato.

Minoranza all'attacco

"Dopo che fanno tagli - commenta Russi - aumentano le tasse, dopo che il bilancio non ha prospettive per i prossime tre anni, non sono neanche in aula a votarselo".

"Questo bilancio - rincara il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - è non pervenuto, esattamente come la maggioranza di Lo Russo". "È un bilancio - aggiunge - senza visione: non si capisce quale Torino vorrà lasciare il centrosinistra tra 3 anni. Non hanno visione sulle entrate: l'unico modo di fare soldi è sulle multe, così come aumentare le tasse".