Nel 2025 bus più rapidi ed ecologici sulle linee 2 e 5

Nel 2025 i passeggeri delle linee 2 e 5 diranno addio ai mezzi inquinanti, ma soprattutto impiegheranno meno tempo per attraversare Torino. Grazie ai fondi dei Pnrr la Città comprerà 245 bus elettrici, per un investimento economico complessivo di 170 milioni. I primi 20 pullman “green” arriveranno entro gennaio 2024, seguiti da 75 entro il novembre dello stesso anno, 65 entro aprile 2025 e infine gli ultimi 85 entro dicembre 2025. Nell'ottica di rinnovo della flotta Gtt, con l'inserimento di mezzi elettrici, grazie ai soldi dell'Europa verrà realizzata una stazione di ricarica in piazza Sofia.

Le linee 2 e 5

Una parte dei veicoli verranno appunto usati sulla 2, che connette Barriera di Milano (via Ponchielli) a Mirafiori Sud (via Corradino), e sulla 5 dal centro di Torino (piazza Arbarello) e Orbassano. Ma gli interventi sui due percorsi, che sommati hanno lunghezza totale di 36 chilometri, non si limiteranno alla sola sostituzione dei bus. Questi ultimi avranno una livrea particolare, che nasconderà le ruote, rendendoli “simili” a dei tram”.

Corsie riservate e priorità semaforica

Il Comune ha previsto poi di creare delle corsie riservate per i mezzi, mentre il tracciato verrà infrastrutturato con la priorità semaforica: le lanterne intelligenti permettono di far trovare più facilmente verde all'arrivo del bus. Grazie a questi lavori i pullman impiegheranno meno tempo da capolinea a capolinea.