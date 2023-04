Carmagnola, iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione del festival "Bricks & Friends"

La prima edizione del festival "Bricks & Friends", incentrato sulle creazioni con i mattoncini Lego®, avrà luogo il 27 e 28 maggio 2023 a Carmagnola. Per due giorni il centro della bellissima città in provincia di Torino diventerà set di una grande varietà di costruzioni realizzate con i celebri mattoncini colorati.

Una nuova manifestazione, completamente gratuita, organizzata dal Comune di Carmagnola in collaborazione con Piemonte Bricks LUG, primo ‘user group’ piemontese ufficialmente riconosciuto, insieme a tanti appassionati carmagnolesi e non solo, con il sostegno di Alliaz Assicurazioni di Pioli-Gazzera-Gianotti, Pasta Berruto, Fratelli Donna Ferramenta, Elledì arti grafiche, BTM – Banca Territori del Monviso e ECS – Movimentazione industriale e magazzini automatici.

Con i famosi mattoncini protagonisti, che nel 2022 hanno festeggiano il loro 90° anniversario, questo evento sarà in grado di coinvolgere e suscitare interesse in persone di ogni età, dai bambini agli adulti, promuovendo la creatività e l'aggregazione sociale.

Un festival itinerante il cui fulcro sarà una mostra diffusa in tre luoghi storici, allestita nella chiesa di San Rocco situata in via Valobra, negli Antichi Bastioni e nella chiesa di San Filippo, adiacente al castello municipale. Una bella occasione quindi per visitare la città del celebre Conte di Carmagnola e della rinomata Fiera Nazionale del Peperone, che offre anche l'opportunità di esplorare numerosi musei dei quali è possibile avere maggiori informazioni e orari di apertura visitando www.carmagnolamusei.it

Presso la chiesa di San Rocco sarà possibile passeggiare in una “Torino in miniatura”, ammirando grandiose opere realizzate con i celebri mattoncini, tra le quali la Chiesa della Gran Madre, la Mole Antonelliana, il Duomo e le Porte Palatine di Torino, la basilica di Superga e la reggia di Stupinigi.

Le altre due sedi dell'evento ospiteranno ulteriori originali creazioni, mondi in miniatura, diorami e altre opere di grande impatto, tra le quali un enorme modellino dei Vigili del Fuoco che si estende per circa 10 metri quadrati e presenta parti motorizzate.

Aspiranti espositori possono iscriversi alla manifestazione compilando il form pubblicato in https://forms.gle/Sn3NbPwPmowhYDn77

Le opere e gli espositori presenti saranno gradualmente presentati sui canali social del festival, sulla pagina Facebook www.facebook.com/bricksefriends e sul profilo Instagram www.instagram.com/bricksefriends

Le costruzioni degli appassionati carmagnolesi troveranno ampio spazio anche nelle esposizioni delle vetrine di oltre 50 commercianti aderenti all'iniziativa, che presenteranno le creazioni già a partire dalla settimana precedente al festival.

Inoltre, verranno proposte varie iniziative collaterali, come l’allestimento di un’area ludica per gioco libero e laboratori e un’area dedicata allo scambio e alla vendita dell’usato.

Il cinema Elios, situato in piazza Verdi, parteciperà all'evento proiettando film e cartoni animati a tema, permettendo ai visitatori di immergersi ancora di più nel fantastico mondo dei mattoncini colorati.

Il festival lancia inoltre il concorso ragazzi "Costruttori del domani" al quale è possibile iscriversi compilando il modulo presente nella pagina https://bit.ly/concorsobricksefriends2023.

Le opere a tema libero potranno essere consegnate tra le ore 11 e le ore 18 di sabato 27 maggio presso l'info point allestito all'interno del Salone Antichi Bastioni. Le opere saranno suddivise in tre categorie: KIDS riservato ai bambini delle scuole elementari, JUNIOR riservato ai ragazzi delle scuole medie e SENIOR 14+ e adulti.

Sono ammesse solo opere di fantasia, non sono consentiti set LEGO® ufficiali, sono ammesse solamente parti originali LEGO® e ogni partecipante può presentare una sola opera, con una dimensione massima di 25x25 cm.

Le opere saranno esposte in un'area dedicata fino al momento della premiazione del 28 maggio.

Per maggiori informazioni sul concorso, è possibile inviare una mail all'indirizzo info@piemontebricks.it

Tutte le location principali saranno prive di barriere architettoniche per garantire il rispetto delle diversità e l'inclusione sociale, contribuendo a costruire comunità più forti e solidali, oltre che opere di mattoncini.

Il testimonial della manifestazione è Alessandro Ossola, ragazzo disabile e atleta paralimpico a cui the LEGO® Group ha dedicato una minifigura con protesi alla gamba, in riconoscimento del suo impegno nel motivare e supportare chi vive una condizione simile. Purtroppo non potrà essere presente nel week-end carmagnolese perché impegnato in un evento sportivo ma darà un suo importante contributo a promuovere l’evento.

Nato a Torino nel 1987, Alessandro ha perso la moglie e la gamba sinistra in un brutto incidente in moto nel 2015. Dopo la difficile accettazione della sua nuova condizione, grazie a forza di volontà, amore per lo sport e per la vita è diventato un campione paralimpico. Ha vinto numerosi premi, tra cui il primo record italiano nei 60 metri nel 2020, il 3° posto al Campionato Europeo 100 metri nel 2021 e il 1° posto alla 60 metri indoor nel marzo 2022, in cui ha migliorato il record italiano con un tempo di 8"30.

Verrà inoltre organizzata una raccolta fondi a sostegno delle associazioni di disabili del territorio tramite la vendita di cioccolatini a forma di mattoncini e minifigure LEGO®, realizzati dai pasticceri di Carmagnola. Le associazioni saranno coinvolte nella vendita e il ricavato sarà distribuito tra di loro.

Tra i principali promotori dell’evento c’è il presidente del Consiglio comunale Filiberto Alberto: " Penso che il fascino dei mattoncini LEGO® sia universale e che ognuno di noi abbia un legame con questo gioco, che ci ricorda l'infanzia o suscita una passione. Per questo abbiamo deciso di suddividere l'evento in diversi appuntamenti, distribuiti in varie zone della città e coinvolgere anche i negozi, che potranno esporre nelle loro vetrine creazioni di ogni tipo. Il nostro obiettivo è di far diventare il Festival un appuntamento annuale, sensibilizzando sul fatto che i mattoncini LEGO® non sono solo un gioco, ma rappresentano un pilastro della cultura popolare mondiale, che unisce migliaia di appassionati. Vogliamo coinvolgere il più possibile la comunità locale, creando un evento inclusivo e accessibile a tutti".

Il Sindaco Ivana Gaveglio dichiara: "Siamo entusiasti di questa nuova iniziativa che arricchirà il tessuto sociale della nostra città. Un evento che non solo potrà aiutare a creare una maggiore coesione tra i nostri concittadini, ma contribuirà probabilmente anche a promuovere la nostra città a livello turistico, attirando visitatori da tutta la regione e non solo, portando benefici economici e dando visibilità alla nostra comunità e alla nostra visione di inclusione sociale".