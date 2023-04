Mimanera, sneakers customizzate 100% originali realizzate da un team di artigiani creativi

E-commerce italiano attivo nel settore dal 2010, Mimanera (www.mimanerashop.com) offre al pubblico un’ampia selezione di sneakers customizzate, 100% originali e fatte a mano. Dalle Vans Old Skool alle Nike Dunk, tantissime proposte dedicate a uomini, donne e perfino ai più piccoli, concepite per permettere a chiunque di esprimere al meglio la propria personalità e unicità.

Nel catalogo digitale di Mimanera s’incontrano tantissime tipologie di calzature, accompagnate da garanzia di originalità e realizzate con materiali di elevata qualità. Fra i modelli più apprezzati dagli appassionati possiamo ricordare Nike Air Force 1 personalizzate , Nike Air Jordan 1, Adidas Advantage, Adidas Top Ten, Converse Platform, Vans Old Skool e non solo.

Ogni dettaglio è pensato per trasformare le sneakers in vere e proprie opere d’arte. Il team dell’azienda, del resto, è composto da creativi professionisti, con una spiccata dote per l’artigianalità, tipica del Made in Italy. Prendono così forma scarpe uniche, grazie ad un costante e libero flusso di idee provenienti da ogni angolo del mondo.

Il cliente può approfittare di un’ampia selezione di stili di personalizzazione moderni e di tendenza: glitter, Swarovski, patch, tessuti animalier, pizzo, borchie, dipinto e non solo. È anche prevista l’opportunità di realizzare un modello su misura, a seconda delle indicazioni, delle idee e dei disegni forniti. Basta inviare il progetto al team di Mimanera via WhatsApp o tramite indirizzo e-mail.

Gli acquisti di oltre 50 euro beneficiano di consegna gratuita. Le spedizioni sono rapide e assicurate, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Viene fornito il codice per il tracking, per seguire lo stato di avanzamento del viaggio in tempo reale e, nell’eventualità di un acquisto errato, è prevista l’opportunità di richiedere il reso (esclusi i modelli personalizzati su richiesta).

Le modalità di pagamento previste da Mimanera sono completamente sicure e pongono l’acquirente al riparo da qualunque pericolo: carte di credito, PayPal, bonifico bancario, ricarica PostePay e contrassegno.

Oltre che dall’e-commerce www.mimanerashop.com, la proposta dell’azienda è accessibile anche presso sei negozi in Italia. A ciò si aggiunge lo store presso il Mall of Emirates di Dubai, inaugurato nel 2021. Non c’è dunque da sorprendersi se oggi Mimanera è conosciuta anche altre nazioni Europee quali Francia, Belgio, Germania e Spagna.

Nel 2022, infine, ha preso vita il progetto Mimanera Studio, la private label del brand. L’obiettivo è quello di concedere ai propri clienti il lusso di essere sempre unici, ma ciò che viene offerto va ben oltre la semplice customizzazione. Le sneakers, infatti, rappresentano il perfetto connubio tra anni di esperienza nel settore calzaturiero, uniti ad una profonda passione per l’innovazione.

