Le stelle della ginnastica ritmica in gara alla Final Six di Torino

Sabato 29 e domenica 30 aprile il Pala Gianni Asti di Torino sarà teatro delle Final Six, la finale del Campionato Nazionale della massima serie di ginnastica ritmica - Trofeo San Carlo Veggy Good - che vedrà in gara le migliori sei squadre italiane che si sfideranno alla conquista dello Scudetto.

La regia dell’evento sarà affidata ancora una volta all’Eurogymnica Torino, guidata dal presidente Luca Nurchi che potrà contare sulla grande esperienza organizzativa del Direttore Sportivo Marco Napoli, che torna a distanza di due anni ad ospitare un evento di massimo prestigio nel capoluogo piemontese, su incarico della Federazione Ginnastica d’Italia, con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio della Città di Torino.

Ma quest’anno la festa e le emozioni raddoppiano in casa dell’Eurogymnica Torino! Infatti, per la prima volta nella storia del club, la squadra torinese prenderà parte alle Final Six, scrivendo così una pagina storica per la ginnastica ritmica piemontese.

Un traguardo mai raggiunto prima, un sogno che si realizza per le giovani atlete dell’Eurogymnica che - con grinta, determinazione e grande preparazione - hanno centrato la partecipazione all’atto conclusivo del Campionato piazzandosi al sesto posto della classifica in tutti e tre gli appuntamenti di regular season. Un risultato che va oltre le aspettative e che corona la stagione della squadra torinese nel migliori dei modi, confermando l’ottimo lavoro e gli importanti investimenti sul futuro del club, nonostante l'assenza di uno dei talenti più puri del vivaio biancoblù, l'azzurra Virginia Cuttini, attualmente capitana della Nazionale Italiana di Squadra Junior, impegnata nella preparazione per gli Europei in Azerbaijan e per i Mondiali in Romania. A Torino, la formazione guidata dalla DT Tiziana Colognese e dall’allenatrice Elisa Vaccaro, dovrà vedersela in semifinale in uno scontro diretto con le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano, come decretato dai sorteggi condotti in diretta streaming dalla FGI.

Una sfida particolarmente ostica, ma non per questo meno avvincente, per la squadra biancoblù composta dalla capitana Aurora Bertoni, la “veterana” Laura Golfarelli, e le giovanissime Chiara Cortese e Sara Parente, che sapranno dare il proprio meglio sostenute dal caloroso pubblico di casa.