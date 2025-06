Cinema d'estate: dove assistere alle proiezioni all'aperto in città

Con l'arrivo dell'estate non mancheranno gli eventi cinematografici in città. Oltre all'offerta nelle sale della città a 3,50 euro dall'8 al 12 giugno, sono diverse le iniziative organizzate nell'ambito di "Torino, che spettacolo! Che bella estate!” e non solo.

Ecco allora dove poter assistere alle proiezioni estive all'aperto e in vari luoghi della città.



IMBARKINO

Dal 7 luglio all'11 agosto

La settima arte è di nuovo protagonista dell’estate torinese al Parco del Valentino. ImbarKino – il Cinema nel prato torna per la sua sesta edizione con sei imperdibili appuntamenti tutte le domeniche alle ore 21, davanti al locale Imbarchino. Sei pellicole d’autore (tre italiane e tre internazionali) selezionate da Davide Oberto, storico curatore delle sezioni “Documentari” e “Italiana.corti” al Torino Film Festival.

Per info: www.imbarchino.space

ESTATE AL CINEMA

Dal 10 giungo al 21 luglio

Torna un’Estate al Cinema, rassegna promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) che si svolgerà dal 10 giugno al 31 luglio. La rassegna porta avanti la visione di una cultura accessibile e partecipata attraverso un ampio programma gratuito. In calendario ci sono 27 appuntamenti in 12 spazi diversi, per un totale di 30 film, di cui due anteprime: Bosco Grande di Giuseppe Schillaci e Ciao Bambino di Edgardo Pistone.

Per info: https://amnc.it/

MAPPA MUNDI

Dal 15 giugno al 31 agosto

L’ex caserma La Marmora, area pedonale di via Di Nanni e piazza Benefica, diventano location per Mappa Mundi, il progetto organizzato dall’Associazione Culturale Comala ETS. Serate di cinema all’aperto, concerti, eventi dedicati al ballo, serate di musica elettronica, spettacoli di stand-up comedy ed eventi teatrali, eventi di comunità e giornate legate allo sport e al gioco. Un palinsesto ricco e variegato, pensato per coinvolgere tutti i cittadini e i visitatori della città.

Per info: https://www.facebook.com/comala65/events

ESTATE A SUD

Fino al 28 settembre

Torna Estate a Sud organizzato da Fondazione Mirafiori. Coinvolte quest’anno saranno Casa nel Parco, Casa del Quartiere di Mirafiori sud, CPG, Orti Generali, TeatrAzionE, Punto 13, Cinema Teatro Agnelli. Un cartellone che intreccia molteplici linguaggi artistici, dalla musica al teatro, dal cabaret al cinema, passando per la danza, le arti circensi e i talk scientifici, affiancati da attività dedicate al benessere per adulti e anziani, proposte ludico-creative per bambini e famiglie e appuntamenti di divulgazione su scienza e attualità.

Per info: https://fondazionemirafiori.it/estate-sud-2025

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 30 settembre

Un programma quello organizzato dall’Hiroshima Mon Amour nella sua location estiva che affronta tematiche diverse — dalla parità di genere all’uguaglianza, dalle questioni ambientali ai temi della pace, della giustizia e delle comunità — attraverso concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e incontri. Tra gli appuntamenti, omaggi a Pier Paolo Pasolini, Hayao Miyazaki, J.R.R. Tolkien e ai Nirvana, oltre al contest rap “Tecniche Perfette”.

Per info: https://hiroshimamonamour.org/

ESTATE OF MIND

Fino a settembre

Banda Larga APS cura un calendario variegato, tra cinema all’aperto, concerti, laboratori di movimento, presentazioni di libri in riva al fiume, poesia performativa, danza contemporanea e spettacoli multimediali e una festa finale che unisce i vari hub della rassegna. Il tutto tra il parco del Valentino e i Murazzi del Po.

Per info: https://eventi.comune.torino.it/

CINEMA IN FAMIGLIA

Fino a settembre

L’Associazione Culturale Zampanò organizza una rassegna cinematografica itinerante in cinque aree verdi della città, tra film di animazione, di avventura, fantasy, commedie, film d’essai e documentari. Le proiezioni saranno al parco Rignon, al parco Ruffini, in piazza Don Franco Delpiano, nel piazzale Mauro Rostagno, a e al parco del Mausoleo della Bela Rosin.

Per info: eventi.comune.torino.it

IMPATTO ZERO

Fino al 9 settembre

La rassegna organizzata dalla Fondazione Cantabile coinvolgerà Arena Manin Torino e Musica alla Spina. Un palinsesto di concerti di ensemble, orchestre e cori, laboratori espressivi di canto, percussioni e coralità; proiezioni cinematografiche, incontri creativi e laboratori per la realizzazione di cortometraggi rivolti a ragazzi, giovani e adulti; spettacoli teatrali e laboratori per giovani basati sulla sostenibilità; incontri formativi e di confronto su cittadinanza e partecipazione, oltre a concerti dedicati alla sostenibilità.

Per info: https://www.arenamanintorino.it/